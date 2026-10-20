AMD анонсувала FSR 4.1 для консолей Xbox — The Verge

AMD повідомила, що технологія масштабування зображення FSR 4.1 з’явиться на консолях Xbox Series S та Xbox Series X, а також у ноутбуках, відеокартах Radeon RX 6000 і портативних пристроях на кшталт Xbox Ally X. Про це повідомляє The Verge. Водночас власникам консолей Xbox доведеться зачекати на її появу.

Пристрої та відеокарти

Із 20 жовтня FSR 4.1 має почати з’являтися для графічних процесорів Radeon RX 6000, пристроїв на базі Ryzen AI Max серій 300 і 400, а також Ryzen AI 9 серій 300 і 400. Власники Radeon RX 6000 та пристроїв із процесорами Gorgon Halo або Strix Halo отримають технологію з драйвером Adrenalin Edition 26.10.1.

AMD представила FSR 4.1 для відеокарт Radeon RX 9000 у березні та обіцяла поширити технологію на старіші графічні процесори протягом року. За даними компанії, FSR 4.1 може підвищувати продуктивність у понад 300 підтримуваних іграх, серед яких Cyberpunk 2077, Battlefield 6 та Assassin’s Creed Shadows.

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Підтримка Xbox

Технічний директор Xbox Скотт Ван Вілет заявив, що компанія тісно співпрацювала з AMD над оптимізацією технології, щоб надати розробникам додатковий інструмент для поліпшення продуктивності та візуальної якості ігор.

Анонс відбувся за кілька тижнів після того, як Sony та AMD запровадили Quick Spectral Super Resolution для базової PlayStation 5. Технологія ґрунтується на спільній роботі компаній у межах Project Amethyst.

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