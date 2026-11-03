AMD прогнозує виручку $17 млрд у IV кварталі вище за оцінки — Channel NewsAsia

Компанія AMD прогнозує виручку близько $17 млрд у четвертому кварталі з можливим відхиленням на 3%. Це вище за середню оцінку аналітиків у $16,23 млрд, повідомляє Channel NewsAsia.

Після оприлюднення прогнозу акції AMD у позабіржових торгах зросли більш ніж на 6%. Від початку року вартість паперів компанії збільшилася більш ніж удвічі.

Рекордна виручка дата-центрів

У третьому кварталі виручка AMD зросла на 45% — до $13,38 млрд, перевищивши очікування аналітиків на рівні $13,09 млрд. Скоригований прибуток на акцію становив $2,09 проти прогнозованих $1,95.

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Виручка підрозділу дата-центрів зросла на 97%, до рекордних $8,55 млрд, тоді як аналітики очікували $8,20 млрд. За даними Reuters, зростанню попиту на графічні та центральні процесори AMD сприяє перехід ШІ-навантажень до запуску моделей у прикладних системах.

Системи для ШІ

AMD розширює лінійку продуктів для штучного інтелекту та конкурує з Nvidia не лише окремими чипами, а й системами серверних стійок. Її флагманська стійка Helios, що поєднує прискорювач MI455X і серверні чипи Venice, уже виробляється. Компанія планує наростити її виробництво у четвертому кварталі, а перші системи тестує Meta.

Водночас скоригована валова маржа AMD у четвертому кварталі прогнозується на рівні близько 55% — проти 56% у третьому кварталі. Продажі в клієнтському та ігровому сегментах, до якого належать процесори для персональних комп’ютерів і консолей, у третьому кварталі знизилися на 8%, до $3,72 млрд.

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