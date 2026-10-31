Аналітики очікують дефіцит 150 космічних запусків до 2030 року — Ars Technica

Поза межами Китаю світова космічна галузь може зіткнутися з дефіцитом приблизно 150 запусків до 2030 року порівняно з попитом супутникових операторів і цивільних космічних агентств. Такий прогноз у новому звіті зробила аналітична компанія Quilty Space, повідомляє Ars Technica.

Директор з досліджень Quilty Space Калеб Генрі заявив, що проблема з доступністю запусків виявилася серйознішою, ніж очікували аналітики. За його оцінкою, дефіцит напевно не зникне впродовж цього десятиліття та може зберігатися до пізніх 2030-х років.

Пік дефіциту прогнозують на 2028 рік

У звіті серед причин названо війну росії проти України, через яку російські ракети зникли із західного ринку, зростання попиту з боку проєкту Amazon Leo та затримки у розробці нових носіїв. Йдеться, зокрема, про New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R і Nova. Додатковим чинником аналітики вважають згортання використання Falcon 9 для комерційних запусків.

Водночас попит на виведення супутників зростає через великі супутникові угруповання, зокрема Amazon, а також численні стартапи у сфері малих супутників. За прогнозом Quilty Space, найгострішою ситуація має стати у 2028 році, після чого дефіцит повинен поступово скорочуватися. Генрі порадив операторам, яким потрібен запуск, не відкладати бронювання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль Starship і New Glenn

Одним із ключових чинників лишається стратегія SpaceX щодо Starship. Велика вантажопідйомність і можливість швидкого повторного використання ракети потенційно можуть полегшити дефіцит, однак SpaceX не просуває Starship як комерційний варіант запуску. У звіті також зазначено, що немає свідчень розробки більшого вантажного люка в обтічнику для традиційних супутників і космічних апаратів.

Генеральний директор Telesat Ден Голдберг припустив, що для запуску на Starship супутники нового покоління компанії мають бути сумісними з диспенсером, який SpaceX використовуватиме для власних апаратів Starlink. Quilty Space також прогнозує вісім запусків New Glenn у 2028 році, 12 — у 2029-му та 16 — у 2030-му, хоча прискорення темпів Blue Origin могло б поліпшити ситуацію.

Окремим фактором може стати попит американських військових. Космічні сили США раніше збільшили прогнозовану потребу в запусках за двома напрямами програми національної безпеки: приблизно до 170 запусків у першому та до 79 у другому. Цей попит Quilty Space не включала до основних розрахунків дефіциту.

Читай нас у