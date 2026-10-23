Аналіз 2884 наднових посилив припущення про змінність темної енергії — ScienceDaily

Міжнародна група науковців під керівництвом дослідників Школи математики та фізики Університету Квінсленду об’єднала спостереження 2884 наднових типу Ia. Нова вибірка, найбільша зібрана для таких об’єктів, дала додаткові свідчення того, що темна енергія може змінюватися з часом, а не бути сталою величиною, як передбачає стандартна космологічна модель, повідомляє ScienceDaily.

Наднові типу Ia — вибухи білих карликів, які астрономи використовують для вимірювання великих космічних відстаней та відстеження історії розширення Всесвіту. Дослідники звели в одну систему дані, накопичені за три десятиліття, зокрема історичні вимірювання та результати Dark Energy Survey, опубліковані 2024 року.

Перевірили дані різних телескопів

Щоб зіставити спостереження різних років, команда повторно проаналізувала старі дані із застосуванням сучасніших методів. На точність оцінок відстаней можуть впливати відмінності між телескопами, космічний пил, маса галактик, у яких розташовані наднові, а також гравітаційне лінзування — викривлення та підсилення світла великими об’єктами на шляху до Землі.

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За словами докторанта Раяна Каміллері, поєднання оновлених даних про наднові з іншими космологічними вимірюваннями, зокрема реліктовим випромінюванням і даними про розподіл галактик, не підтвердило припущення про незмінність темної енергії.

Результати узгоджуються з іншими натяками

Астрофізикиня Тамара Девіс зазначила, що дані Dark Energy Survey ще 2024 року вказували на можливу часову змінність темної енергії. Нова компіляція також фіксує відхилення від стандартної моделі, хоча дещо в іншому напрямку.

Подібні натяки на варіації темної енергії раніше виявив Dark Energy Spectroscopic Instrument, який досліджує реліктові звукові хвилі раннього Всесвіту. Автори планують поповнювати вибірку новими спостереженнями, зокрема даними програми Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova, що виявляє сотні ближчих до Землі наднових.

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