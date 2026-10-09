Аналіз 601 людиноподібної мавпи вказав на збереження маси мозку з віком — Nature

Аналіз мозку 601 особини людиноподібних мавп свідчить, що у найближчих живих родичів людини маса мозку в пізньому віці може не зменшуватися так, як у людей. Про це повідомляє Nature. До аналізу включили шимпанзе, горил, орангутанів і бонобо.

Порівняння з людьми

У людей мозок зазвичай починає втрачати масу приблизно у 45–50 років, навіть за відсутності захворювань. Аналіз даних людиноподібних мавп показав, що в їхніх найближчих живих родичів така вікова зміна може не відбуватися. За даними Nature, мозок старших мавп був таким самим за розміром, як і у молодших особин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які види досліджували

До вибірки ввійшли шимпанзе виду Pan troglodytes, горили Gorilla gorilla, два види орангутанів — Pongo pygmaeus і Pongo abelii — а також бонобо Pan paniscus. Результати ґрунтуються на роботі, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Можливе пояснення

Nature зазначає, що збереження маси мозку у старшому віці в нелюдських людиноподібних мавп може бути пов’язане з їхньою відносно короткою тривалістю життя. Це можливе пояснення, а не остаточно встановлена причина.

Читай нас у