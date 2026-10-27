Anduril і Qualcomm представили захищений ноутбук BlueChip — TechCrunch

Anduril і Qualcomm оголосили про створення захищеного ноутбука BlueChip, близько 90% компонентів якого в першому поколінні планують виробляти у США або країнах-союзниках. Пристрій орієнтуватимуть насамперед на військових, державні установи, екстрені служби та правоохоронців. Попередні замовлення на ноутбук планують відкрити у 2027 році, повідомляє TechCrunch.

BlueChip стане першим продуктом у запланованій лінійці комп’ютерів. Ноутбук проєктують для роботи в складних фізичних умовах: він має витримувати дощ, пил та інші навантаження. Через посилений захист пристрій буде важчим за звичайні моделі та матиме певні обмеження автономності.

Постачання компонентів

За заявою Anduril, у першому поколінні BlueChip близько 90% компонентів вироблятимуть у США або країнах-союзниках. Ноутбук працюватиме на чипі Snapdragon X Series, виготовленому на новому підприємстві в Аризоні. Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон зазначив, що цей чип використовує ту саму архітектуру, що й інші ноутбуки, зокрема моделі Microsoft Surface.

Засновник Anduril Палмер Лакі заявив, що компанія має технічний план поступового переходу до повністю американського виробництва. Він уточнив, що вже знайшов американського постачальника скла для покриття дисплея, однак самі дисплеї належать до компонентів, які наразі виготовляють лише в Китаї.

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Розрахунок на державних замовників

Основною перевагою BlueChip має стати прозорий ланцюг постачання, який замовники зможуть відстежувати й перевіряти. Це має допомогти державним установам США виконувати вимоги щодо закупівлі комп’ютерів американського виробництва.

Anduril також працює над сумісністю Arm-пристрою із застосунками для Windows, програмами для окремих дистрибутивів Linux, якими користуються державні структури, а також застарілим програмним забезпеченням. Ціну ноутбука ще не оголосили. Лакі очікує, що BlueChip коштуватиме приблизно на 20% дорожче за типові висококласні ПК. Він визнав, що для пересічного покупця звичайний ноутбук Dell може бути дешевшим вибором.

Водночас компанія не виключає можливості продажу пристрою споживачам і створення списку очікування. За оцінкою Лакі, ринок захищених комп’ютерів уже становить близько 5 млрд доларів.

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