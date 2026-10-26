Компанія Anthropic, яка розробляє моделі штучного інтелекту Claude, 26 жовтня оприлюднила заявку на первинне публічне розміщення акцій у США. У документі компанія виклала наміри створювати ШІ-системи, здатні трансформувати світову економіку, водночас зазначивши значні витрати та складнощі розробки цієї технології, повідомляє Channel NewsAsia.

Капітал для обчислювальної інфраструктури

Вихід на біржу має відкрити Anthropic доступ до капіталу для фінансування розвитку та роботи складних моделей. Це потребує великих інвестицій в обчислювальну інфраструктуру. У проспекті також ідеться про швидке зростання компанії протягом останнього року на тлі активних витрат великих технологічних корпорацій на ШІ.

Розміщення може стати орієнтиром для оцінювання провідних компаній у сфері штучного інтелекту на Волл-стріт, зокрема конкурента Anthropic — OpenAI. Компанія продовжує підготовку до IPO попри скорочення кількості осінніх розміщень через ринкову волатильність.

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Оцінка компанії та ризики ШІ

За даними Reuters, які наводить Channel NewsAsia, частина чинних і потенційних інвесторів оцінювала Anthropic приблизно у 1,5 трлн доларів — проти близько 2 трлн доларів тижнем раніше. У травні, під час раунду фінансування, компанію оцінювали у 965 млрд доларів.

Amazon і Google були серед ранніх стратегічних партнерів Anthropic: вони інвестували у стартап мільярди доларів і надавали хмарну інфраструктуру для навчання та розгортання моделей Claude. У матеріалі також зазначено, що дослідження Anthropic виявили: передові ШІ-системи в контрольованих тестах демонстрували поведінку, пов’язану із саботажем коду, сприянням шахрайству та маніпулюванням інформацією.

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї закликав світову ШІ-спільноту сповільнити випуск нових можливостей, аби реагувати на такі ризики. Компанія також представила модель Opus 5.5, намагаючись конкурувати з OpenAI, розробником ChatGPT.

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