Anthropic поширює серед законодавців США проєкт закону про ШІ — The Hindu

Компанія Anthropic, розробник ШІ-асистента Claude, поширює серед законодавців США проєкт федерального закону про регулювання штучного інтелекту. Документ має заповнити прогалину у федеральному законодавстві щодо ризиків, пов’язаних із цією технологією, повідомляє The Hindu.

Блокування моделей через суд

Згідно з проєктом, федеральна влада могла б заблокувати випуск або використання ШІ-моделі, якщо існує неминучий ризик загибелі або тяжкого травмування понад 50 людей чи збитків понад 1 млрд доларів. Для такого рішення необхідне схвалення судді.

Представник Anthropic заявив AFP, що ініціатива надасть уряду США можливість блокувати або стримувати небезпечне розгортання найпотужніших моделей. Проєкт також передбачає тестування таких моделей їхніми розробниками, публічну прозорість щодо результатів, незалежне оцінювання та підтримання надійної програми безпеки.

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Федеральні правила замість законів штатів

У США політика у сфері ШІ за президента Дональда Трампа переважно спиралася на добровільні зобов’язання індустрії та укази виконавчої влади. Конгрес досі не ухвалив федерального закону про штучний інтелект і перебуватиме на перерві до завершення проміжних виборів наступного місяця.

Запропонований закон також мав би переважати над окремими законами штатів, зокрема чинними в Каліфорнії. Дослідник аналітичного центру Institute for Law & AI Чарлі Баллок назвав пропозицію доволі розумною та такою, що виходить за межі зробленого іншими лабораторіями, які розробляють передові моделі. Водночас він вважає її слабшою за законопроєкт FRONTIER Act, внесений до Палати представників улітку.

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