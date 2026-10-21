Anthropic пропонує блокувати моделі ШІ за ризику загибелі понад 50 людей — TechCrunch

У США компанія Anthropic поширює проєкт закону про безпеку штучного інтелекту, який передбачає можливість заблокувати випуск моделі ШІ через суд. Підставою для такого кроку мав би стати передбачуваний і неминучий катастрофічний ризик, за якого можуть загинути понад 50 людей або бути завдано майнової шкоди на суму понад 1 млрд доларів, повідомляє TechCrunch.

Які ризики охоплює проєкт

За даними видання, ідеться про небезпеки, пов’язані зі створенням або випуском біологічної зброї, виходом моделі з-під контролю її розробника або кібератакою. Критерії щодо понад 50 потенційних смертей та 1 млрд доларів збитків подібні до тих, які застосовано в ухваленому в Каліфорнії законі Senate Bill 53, де такі сценарії визначено як катастрофічний ризик.

Оцінювати потенціал моделі до спричинення катастрофи пропонується за допомогою незалежних оцінювачів, зареєстрованих у Міністерстві торгівлі США. Їх можуть оплачувати самі лабораторії ШІ за умови, що винагорода не залежатиме від результатів оцінки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення лише через суд

Якщо оцінювачі встановлять неминучий катастрофічний ризик, вони матимуть 72 години, щоб повідомити про це Міністерство торгівлі. Після цього відомство повинно буде звернутися до судді в окрузі Колумбія з проханням зупинити випуск моделі.

Проєкт прямо забороняє федеральним агентствам самостійно ухвалювати рішення про зупинення поширення ШІ-моделі. Представник Anthropic підтвердив Politico існування документа та заявив, що він відображає пропозиції з Advanced AI Framework, які компанія просуває серед федеральних і штатних законодавців із червня.

Читай нас у