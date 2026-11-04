Anthropic розробляє FlashProve для перевірки відповідей ШІ — TechCrunch

Компанія Anthropic розробляє відкриту систему FlashProve для криптографічної перевірки того, яка саме модель штучного інтелекту створила певну відповідь. Як повідомляє TechCrunch, розробка має надати користувачам математичне підтвердження походження результату від конкретної моделі.

Криптографічне підтвердження

У Anthropic називають цей підхід «доведеним інференсом». FlashProve має працювати подібно до криптографічного підпису електронного листа: система дозволятиме перевірити, що відповідь справді надійшла від заявленої моделі, а не від іншої моделі, яка видає себе за неї.

За задумом дослідників, система може допомогти запобігти прихованій заміні моделі самою лабораторією-розробником. Зокрема, компанія могла б таємно використовувати дешевшу модель для скорочення витрат або дорожчу — щоб завищити показники її роботи.

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Відбитки моделей без розкриття ваг

Для роботи FlashProve лабораторії мають публікувати цифровий відбиток кожної випущеної моделі. Його можна буде зіставляти з конкретними відповідями та перевіряти криптографічно. Водночас такі відбитки не розкриватимуть ваги моделі — внутрішні числові параметри, що визначають її поведінку і зазвичай залишаються закритими у комерційних розробках.

Систему також пропонують застосовувати для перевірки заяв третіх сторін. Наприклад, розробник міг би підтвердити, що його програмну бібліотеку перевірила на вразливості передова кібербезпекова модель, а компанія — що її бізнес-план схвалила відповідна ШІ-модель.

Дослідники опублікували технічну специфікацію та робочий код окремих компонентів FlashProve на GitHub за відкритою ліцензією. Робота над системою триває, а планів упроваджувати її в Anthropic чи інших лабораторіях наразі немає.

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