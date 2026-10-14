Anthropic відкрила офіс у Сінгапурі й уклала угоду про ШІ — Channel NewsAsia

Компанія Anthropic, розробник моделі Claude, відкрила офіс у Сінгапурі та підписала з урядом країни меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері штучного інтелекту. Угода охоплює безпеку ШІ, оцінювання моделей, відповідальне впровадження технологій і реагування на інциденти, повідомляє Channel NewsAsia.

Співпраця у сфері безпеки ШІ

Меморандум підписали 13 жовтня на полях конференції Singapore International Cyber Week співзасновник Anthropic Бенджамін Манн і постійний секретар Міністерства цифрового розвитку та інформації Сінгапуру Чнг Кай Фонг. На церемонії були присутні міністерка цифрового розвитку та інформації Джозефін Тео і керівник політики Anthropic в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Майкл Селлітто.

Манн заявив, що одним із ключових напрямів співпраці буде оцінювання безпеки нових моделей. За його словами, під час навчання моделей їхні можливості не завжди можна повністю передбачити, тому взаємодія з інститутами безпеки ШІ потрібна для розуміння ризиків і переваг таких систем на етапі розроблення.

Він також зазначив, що меморандум має допомогти вивчати механізми партнерства держави й бізнесу для безпечного та відповідального розвитку технологій, а також їхній вплив на суспільство і ринок праці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Офіс у районі Раффлз-Плейс

Новий офіс Anthropic розташований у діловому районі Раффлз-Плейс. Компанія не розкрила чисельність команди в Сінгапурі, однак на її сайті було зазначено 12 вакансій — від фінансових до посад у сфері продажів.

Генеральний менеджер Anthropic у країнах АСЕАН Дейл Фінлей повідомив, що компанія планує розширювати місцеву команду. За його словами, Anthropic уже має клієнтів у державному секторі, великих компаніях, технологічних компаніях і стартапах.

Використання Claude у держсекторі

Anthropic співпрацює із Сінгапуром із 2023 року, коли долучилася до тестового середовища оцінювання, яке проводили Infocomm Media Development Authority та AI Verify Foundation. За даними компанії, понад 1 500 інженерів і технічних працівників урядового агентства GovTech використовують Claude Code для модернізації державних систем і прискорення розроблення програмного забезпечення.

Останній Anthropic Economic Index також поставив Сінгапур на друге місце серед 121 країни за використанням Claude.ai відносно чисельності населення. Рівень використання сервісу в країні, за оцінкою Anthropic, у 5,81 раза перевищує очікуваний показник для її населення.

Читай нас у