Anthropic відкрила шістьом дослідникам METR доступ рівня співробітників — TechCrunch

Компанія Anthropic надала шістьом дослідникам некомерційної організації METR доступ до внутрішніх систем на рівні співробітників компанії. Вони зможуть незалежно оцінювати моделі Anthropic, її практики безпеки та підходи до управління ризиками, повідомляє TechCrunch.

METR займається тестуванням передових моделей штучного інтелекту. Дослідники отримали видані Anthropic робочі ноутбуки, офісний простір і доступ до внутрішніх інструментів, приблизно зіставний із доступом команд компанії, що оцінюють ризики. Anthropic також заохочує своїх працівників ділитися з командою METR інформацією так само, як із колегами, які працюють над ризиками вирівнювання ШІ.

Самостійна публікація оцінок

METR публікуватиме власні оцінки ризиків, інцидентів і практик Anthropic. Компанія відмовилася від права блокувати такі публікації, однак може вимагати вилучення інформації лише з вузько визначених категорій. Серед них — дані клієнтів, інформація, захищена адвокатською таємницею, а також відомості про архітектуру моделей.

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Водночас METR зможе публічно пояснювати характер таких вилучень і висловлювати позицію щодо їхньої обґрунтованості, не розкриваючи відредагованої інформації. Anthropic порівняла цю модель із практикою банківського нагляду, коли регулятори розміщують постійних інспекторів у найбільших банках.

Три рівні зовнішньої оцінки

METR поки є єдиним оцінювачем на найвищому рівні триступеневої системи, яку створює Anthropic. На нижньому рівні, зокрема некомерційна організація з біобезпеки SecureBio, проводить вузькі перевірки та потребує дозволу Anthropic для публікації результатів. Оцінювачі середнього рівня отримують більше інформації й можуть публікувати результати без погодження компанії. Найвищий рівень передбачає доступ METR, наближений до доступу працівників Anthropic.

Оголошення реалізує ідею генерального директора Anthropic Даріо Амодеї, яку він запропонував у вересневому есе: залучати зовнішніх оцінювачів безпосередньо до лабораторій ШІ. OpenAI також пообіцяла запровадити аналогічний підхід. Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Nvidia та xAI підписали угоду Білого дому про проведення незалежного оцінювання.

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