Anthropic запустила звіти для контролю витрат компаній на ШІ — TechCrunch

Компанія Anthropic представила новий набір інструментів звітності для корпоративних клієнтів, які використовують її моделі штучного інтелекту. Менеджери зможуть бачити результати роботи команд за обраний період, витрати на токени, результати роботи та ділянки, на яких робочі процеси давали збій, повідомляє TechCrunch.

Оцінка вартості використання ШІ

Звіти формуватимуться на основі внутрішньої аналітики та опитувань працівників. Вони також міститимуть рекомендації щодо поліпшення результатів використання інструментів Anthropic. У компанії заявили, що за замовчуванням не використовуватимуть ці дані для навчання моделей.

Крім того, Anthropic запроваджує спільні групові бюджети, щоб команди могли краще контролювати витрати на токени. Нові інструменти мають допомогти клієнтам оцінювати віддачу від витрат на ШІ та оптимізувати їх.

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Зростання витрат на інструменти для коду

За даними Jellyfish, яка розробляє інструменти для програмістів, Claude Code та інші рішення на моделях Anthropic залишаються найуживанішими агентними інструментами для написання коду серед 276 тисяч клієнтів компанії, дані яких увійшли до дослідження. На них припадала майже третина всіх запропонованих змін до коду, поданих на перевірку.

Jellyfish також зафіксувала десятикратне зростання витрат на такі інструменти від початку року: їхня вартість сягнула приблизно 2% загальних витрат на розробку. Головний науковець Jellyfish Ніколас Арколано зазначив, що навіть за відносно невеликої частки витрат таке зростання часто не було передбачене у планах фінансових директорів.

За даними, якими Anthropic поділилася з інвесторами, компанія отримала операційний прибуток у другому кварталі. Чисте утримання доходу становило 900%: витрати тих самих клієнтів у третьому кварталі 2026 року були в дев'ять разів більшими, ніж у третьому кварталі 2025 року.

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