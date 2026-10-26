Anthropic зобов’язалася витратити до $567 млрд на обчислювальні потужності — Fortune

Компанія Anthropic у проспекті для первинного публічного розміщення акцій повідомила про зобов’язання витратити від $542 млрд до $567 млрд на майбутні обчислювальні потужності та інфраструктуру. Доступ до спеціалізованих обчислювальних ресурсів компанія назвала критично важливим для розробки, навчання, вдосконалення й розгортання передових моделей штучного інтелекту.

Як повідомляє Fortune, 31 грудня 2025 року Anthropic уклала угоди з різними постачальниками обчислювальних ресурсів на $417 млрд. Їхня дія починається у 2026–2027 роках і триватиме від одного до 20 років. Компанія також зарезервувала додаткові потужності на $125–150 млрд, які мають стати доступними у 2028–2031 роках.

Витрати та постачальники

Обчислювальні ресурси були найбільшою операційною витратою Anthropic у другому кварталі 2026 року — $5,6 млрд. За той самий період компанія отримала $11,6 млрд виторгу. У проспекті зазначено, що Anthropic прагне поліпшувати співвідношення виторгу до витрат на обчислення: у другому кварталі на кожен витрачений на них долар припадало понад $2 виторгу.

Наразі компанія отримує обчислювальні ресурси від Amazon, Google та Microsoft. У період із травня до жовтня 2026 року Anthropic також уклала серію угод зі SpaceX про доступ до обчислювальних ресурсів вартістю до $120,5 млрд до 2029 року. Ці ресурси забезпечуються графічними процесорами Nvidia, що належать SpaceX.

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Anthropic розробила власний рівень координації, який розподіляє навантаження між чипами AWS Trainium, Google TPU, графічними процесорами Nvidia та AMD. За даними компанії, ця система допомагає знижувати витрати й зменшувати залежність від одного постачальника.

Дата-центри Anthropic Direct

Щоб зменшити залежність від постачальників, які водночас конкурують із нею на ринку ШІ, Anthropic розвиває стратегію Anthropic Direct. У її межах сторонні партнери забезпечуватимуть нерухомість, електропостачання та експлуатацію дата-центрів, а Anthropic орендуватиме необхідні обчислювальні потужності.

Приблизно з 30 вересня 2026 року компанія почала укладати зобов’язання щодо закупівель і договори оренди для цієї ініціативи. Орендні платежі за п’ятирічною орендою становлять $125,2 млрд без урахування відсотків. Найбільшим інфраструктурним партнером Anthropic у 2026 році є Broadcom із потенційним фінансуванням на $42 млрд, далі йдуть Google із $20 млрд та Amazon із $15 млрд.

Компанія попередила про значні майбутні грошові витрати, які можуть негативно вплинути на її ліквідність, фінансовий стан і результати роботи. Серед ризиків Anthropic назвала високе енергоспоживання дата-центрів, затримки з підключенням електроенергії через дозволи, судові оскарження та перебої в ланцюгах постачання, а також можливий дефіцит чипів і обладнання для дата-центрів.

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