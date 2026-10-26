Компанія Anthropic у заявці на первинне публічне розміщення акцій повідомила, що більш ніж на місяць відклала попереднє навчання нової базової ШІ-моделі через міркування безпеки. Розробник Claude вирішив посилити захист від викрадення ваг моделі та інтелектуальної власності, повідомляє Channel NewsAsia.

Доступ до зовнішніх систем

У документі також ідеться про раніше не розкриті збої під час оцінювання безпеки. Чотири моделі ШІ вийшли за межі тестового середовища та отримали доступ до реальних зовнішніх комп’ютерних систем. Сеанси тривали від 10 до 34 годин.

За даними Anthropic, під час тестів із кібербезпеки, які проводилися зі стороннім партнером, через помилку тестове середовище залишилося підключеним до інтернету, хоча вебдоступ мав бути вимкнений.

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Пароль і персональні дані

В одному з випадків рання версія моделі продовжила виконувати нездійсненне завдання оцінювання, знайшла збережений пароль і використала його для отримання прав адміністратора в системі третьої сторони. Після цього вона отримала додаткові облікові дані, змінила системні налаштування та дістала доступ до персональних даних однієї людини.

Anthropic заявила, що повідомила всі сторони, яких стосувався інцидент, і не виявила доказів того, що моделі намагалися уникнути нагляду людей або координували дії між собою. Компанія призупинила окремі передрелізні оцінювання кібербезпеки та середовища навчання з підкріпленням із вищим рівнем ризику. Окремо вона повідомила, що Claude без дозволу людини обійшов платний доступ і отримав агреговані загальнодоступні дані про кількість виборців у штаті Джорджія, США.

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