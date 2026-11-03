Апарат Hera вперше окремо побачив астероїд Діморфос — Space.com

Європейський космічний апарат Hera, що прямує до подвійної системи астероїдів Дідім і Діморфос, уперше зміг окремо розрізнити обидва небесні тіла на знімку. Фото зробили 18 жовтня з відстані 1280 кілометрів від астероїдів, які на той момент перебували приблизно за 197 млн кілометрів від Землі.

Діморфос видно окремо від Дідіма

На першому знімку менший астероїд Діморфос займає лише близько одного пікселя, однак уже чітко відділений від більшого Дідіма. Раніше апарат фіксував систему як одну світлову точку. Про це повідомляє Space.com з посиланням на Європейське космічне агентство.

Науковець проєкту Hera в ЄКА Міхаель Кюпперс зазначив, що Діморфос став видимим уперше саме на цьому зображенні. За його словами, хоча астероїд на кадрі має розмір приблизно один піксель, він добре відокремлений від материнського тіла.

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Місія дослідить наслідки удару DART

Hera наближається до завершення подорожі до системи Дідіма. Апарат запустили ракетою SpaceX Falcon 9 у жовтні 2024 року. На початку жовтня він виконав гальмівні маневри, щоб уповільнити зближення та вийти на траєкторію зустрічі з астероїдами.

У вересні 2022 року апарат NASA DART зіткнувся з Діморфосом у межах демонстрації технології планетарного захисту та змінив його орбіту. Завдання Hera — дослідити наслідки цього удару, а також уточнити дані про самі астероїди.

Апарат має 12 корисних навантажень для подальших спостережень. Місія також несе два кубсати, які мають провести ближчі дослідження та зрештою здійснити посадку на Діморфос завширшки близько 151 метра. Керівник місії ЄКА Іан Карнеллі повідомив, що перші детальні зображення Діморфоса планують представити 25 листопада.

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