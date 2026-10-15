Apple готує третю хвилю осінніх анонсів: складаний iPhone, сенсорний MacBook Pro та чіпи M6
Каліфорнійський технологічний гігант Apple готує чергові графіки релізів та масштабні презентації нових продуктів на другу половину жовтня 2026 року.
Ключові новинки та графік виходу продуктів Apple у жовтні та листопаді:
* 16–23 жовтня: Старт попередніх замовлень та початок продажів першого складаного смартфона iPhone Duo в країнах першої хвилі, а також реліз операційної системи iOS 27.1.
* 27 жовтня: Офіційний анонс інноваційного MacBook Pro із сенсорним OLED-дисплеєм, оновленого 14-дюймового MacBook Pro та моноблока iMac на базі чіпів нового покоління Apple M6, а також компактного планшета iPad mini 8 із 2-нм процесором A20 Pro.
* 30 жовтня: Вихід оновлень iOS 27.2, iPadOS 27.2 та macOS 27.2, початок продажів розумної колонки HomePod mini 2 та поява у магазинах потужного Mac Studio з 512 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті.
* 6 листопада: Початок перших постачань та вільних продажів нових MacBook Pro, iMac та iPad mini 8.
Головною подією осіннього лінійного оновлення стане перший у історії бренду MacBook Pro з підтримкою сенсорного введення та OLED-матрицею. Ноутбук отримає оновлений полегшений корпус та процесори M5 Pro та M5 Max, пропонуючи тачскрін як додаткову опцію для зручності творчої роботи без відмови від традиційного клавіатурного керування.
Джерело: MacRumors.
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