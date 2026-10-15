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Каліфорнійський технологічний гігант Apple готує чергові графіки релізів та масштабні презентації нових продуктів на другу половину жовтня 2026 року.

Ключові новинки та графік виходу продуктів Apple у жовтні та листопаді:

* 16–23 жовтня: Старт попередніх замовлень та початок продажів першого складаного смартфона iPhone Duo в країнах першої хвилі, а також реліз операційної системи iOS 27.1.

* 27 жовтня: Офіційний анонс інноваційного MacBook Pro із сенсорним OLED-дисплеєм, оновленого 14-дюймового MacBook Pro та моноблока iMac на базі чіпів нового покоління Apple M6, а також компактного планшета iPad mini 8 із 2-нм процесором A20 Pro.

* 30 жовтня: Вихід оновлень iOS 27.2, iPadOS 27.2 та macOS 27.2, початок продажів розумної колонки HomePod mini 2 та поява у магазинах потужного Mac Studio з 512 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті.

* 6 листопада: Початок перших постачань та вільних продажів нових MacBook Pro, iMac та iPad mini 8.

Головною подією осіннього лінійного оновлення стане перший у історії бренду MacBook Pro з підтримкою сенсорного введення та OLED-матрицею. Ноутбук отримає оновлений полегшений корпус та процесори M5 Pro та M5 Max, пропонуючи тачскрін як додаткову опцію для зручності творчої роботи без відмови від традиційного клавіатурного керування.

Джерело: MacRumors.

Нагадаємо, що Apple подала до суду на OpenAI через крадіжку секретних розробок.

Міністерство промисловості та інформатизації Китаю схвалило моделі штучного інтелекту Alibaba для Apple Intelligence на сумісних пристроях Apple у материковому Китаї. Видання посилається на South China Morning Post, що належить Alibaba Group.

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