Apple Music запустить Selfie Sing для запису караоке-відео — Engadget

Apple Music готує функцію Selfie Sing, яка дозволить записувати відео під час виконання караоке. Текст пісні прокручуватиметься на екрані в реальному часі. Функція має з’явитися разом з iOS 27.3, бета-версія якої вже доступна, повідомляє Engadget.

Окремий плейлист для запису

Selfie Sing є розширенням функції Apple Music Sing, представленої у 2022 році. Вона дозволяла користувачам виконувати вокальні партії композицій. Нова можливість працюватиме не з усім каталогом сервісу, а з окремим плейлистом.

До добірки, зокрема, увійшли Since U Been Gone Келлі Кларксон, What Makes You Beautiful гурту One Direction, Like a Virgin Мадонни, Baby One More Time Брітні Спірс та 9 to 5 Доллі Партон.

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Ефекти для голосу

Щоб почати запис, потрібно вибрати пісню та ввімкнути камеру. Перед збереженням або поширенням відео користувачі зможуть змінювати гучність голосу й застосовувати ефекти Megaphone, Echo, Concert Hall або Studio.

Також iOS 27.3 має додати нові функції штучного інтелекту для Siri та оновлений застосунок Health. Широкий випуск мобільної операційної системи очікується у грудні.

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