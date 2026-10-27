Apple оновила 14-дюймовий MacBook Pro чипом M6 — Engadget

Apple оновила 14-дюймовий MacBook Pro, встановивши в нього чип M6. Як повідомляє Engadget, новинка отримала підтримку Wi‑Fi 7 і Bluetooth 6.

Продуктивність та автономність

Apple заявляє, що новий 14-дюймовий MacBook Pro забезпечує на 30% вищу графічну продуктивність порівняно з моделлю на M5. Компанія також повідомила про 25% приріст швидкодії в завданнях, пов’язаних зі штучним інтелектом. Заявлений час автономної роботи ноутбука становить до 24 годин від одного заряду.

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Кольори і продажі

Модель буде доступна у двох кольорах: космічно-чорному та сріблястому. Передзамовлення на 14-дюймовий MacBook Pro з M6 мають відкрити 28 жовтня, а офіційні продажі заплановані на 6 листопада. Водночас, за даними Engadget, 16-дюймовий MacBook Pro поки що оснащується чипами попереднього покоління M5.

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