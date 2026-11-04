Apple перевірятиме вміст iCloud за відкритими посиланнями — The Verge

Apple почне перевіряти на «шкідливий контент» матеріали в iCloud, якими користувачі діляться через налаштування «Будь-хто з посиланням». Зміна набуде чинності з виходом iOS 27.3, а також версій 27.3 для iPadOS, macOS і visionOS, повідомляє The Verge.

Доступ Apple до вмісту

У документі підтримки компанія зазначає: коли користувач надає доступ до об’єкта через посилання для всіх охочих, цей вміст стає доступним Apple для перевірки. Такі файли також більше не матимуть наскрізного шифрування.

У документі не визначено, який саме вміст Apple вважатиме «шкідливим». Новий підхід з’явився після закликів протестувальників до компанії посилити протидію матеріалам із сексуальним насильством над дітьми, що зберігаються в iCloud.

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Можливі дії компанії

Apple залишає за собою право переміщати, відхиляти, змінювати, видаляти або вилучати шкідливий контент, який користувач намагається завантажити. Компанія також може заблокувати чи деактивувати обліковий запис, не дозволити користувачу створити новий акаунт, а за потреби — залучити правоохоронні органи.

Вихід оновлення

Перші бета-версії 27.3 для розробників Apple випустила напередодні. Раніше компанія заявляла, що планує випустити iOS 27.3 у грудні.

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