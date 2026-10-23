Apple почала продажі складаного iPhone Duo на тлі дефіциту — NDTV World

Apple розпочала продажі складаного смартфона iPhone Duo на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Перші партії пристроїв надійшли до магазинів Apple у різних країнах, а смартфони також почали отримувати покупці, які встигли оформити замовлення для доставки в день запуску, повідомляє NDTV World із посиланням на Bloomberg News.

Черги біля магазинів

Через обмежену кількість пристроїв, доступних для передзамовлення, частина охочих придбати iPhone Duo в день запуску вишикувалася в черги біля магазинів. Apple виділила лише невелику частину запасів для покупців без попереднього замовлення.

Увечері напередодні старту продажів біля флагманського магазину Apple на П’ятій авеню в Нью-Йорку зібралася черга з понад кількох десятків людей без передзамовлень. Подібні черги також з’явилися в Азії та Австралії.

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Ціни та строки доставки

iPhone Duo коштує від 2 000 доларів, а ціна моделей із 2 ТБ пам’яті сягає 3 199 доларів. Видання зазначає, що це рекордна вартість для смартфона масового ринку. Новим покупцям на сайті Apple пропонують доставку наприкінці січня, хоча деяким раннім замовникам строки, які спочатку вказували на січень, переглянули на листопад або грудень.

Виробництво моделі ускладнюють нова технологія дисплея та передова технологія шарніра. iPhone Duo випускають лише на обмеженій кількості підприємств у Китаї. Лінійка iPhone забезпечує приблизно половину доходів Apple, а Duo став найбільшою зміною дизайну смартфона компанії майже за два десятиліття.

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