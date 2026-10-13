Apple представила Apple TV 4K з підтримкою Siri AI за $299 — Engadget

Apple представила оновлену приставку Apple TV 4K з підтримкою Siri AI, мікрофонами далекої дії та новим пультом дистанційного керування. Вартість пристрою становитиме $299, передзамовлення відкриють 13 жовтня, а у продаж модель надійде 13 листопада, повідомляє Engadget. Це на $100 більше за стартову ціну попередньої версії Apple TV 4K.

Siri без пульта

Apple додала до приставки мікрофони далекої дії, що дасть змогу звертатися до Siri без використання пульта. Голосовий асистент допомагатиме шукати контент і відповідатиме на загальні запитання, виводячи відповіді в кутку екрана, щоб не перекривати відео.

Пристрій також використовуватиме інформацію з iPhone. Зокрема, користувач зможе попросити відтворити шоу, про яке йому написали в повідомленні, а Apple TV 4K має визначити потрібний контент.

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Пошук пульта та чотири HomePod

Оновлений пульт можна буде знайти через Siri: аксесуар відтворюватиме звуковий сигнал. Для його пошуку також залишиться доступною функція Find My.

Нова Apple TV 4K підтримуватиме конфігурацію об'ємного звуку з чотирма колонками HomePod. Раніше можна було підключити лише дві колонки у стереопарі. Для нової конфігурації можна використати чотири HomePod другого покоління, чотири HomePod mini 2 або по дві колонки кожного типу.

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