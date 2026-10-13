Apple представила HomeView за ціною від $299 — The National

Apple представила HomeView — домашній пристрій із дисплеєм та голосовою помічницею Siri, оновленою за допомогою штучного інтелекту. Продажі мають розпочатися 13 листопада, а стартова ціна становитиме $299. Спершу HomeView буде доступний лише англійською мовою, повідомляє The National.

HomeView для дому

Пристрій випускатимуть у двох варіантах: один можна буде розмістити на поверхні, а інший — закріпити на стіні. У відео Apple показала родину, яка використовує HomeView на кухні для відповідей на запитання, спілкування та створення нагадувань.

В одному з епізодів користувачка просить Siri знайти ключі, після чого HomePod подає звуковий сигнал. Як зазначає джерело, це, ймовірно, відбувається за допомогою AirTag.

Apple також готує лінійку аксесуарів Apple Home Collection, до якої мають увійти розумні камери, термостати та дверний замок. Компанія заявила, що ці пристрої, розроблені спільно з Apple та окремими брендами, матимуть наскрізне шифрування даних в Apple Home. Коли саме аксесуари з'являться у продажу, не уточнюється.

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Нові HomePod і Apple TV

Одночасно компанія анонсувала HomePod mini 2. Його продажі мають початися 30 жовтня, а ціна — від $149. Apple повідомила про поліпшений звук, сенсорне керування, сітчастий дизайн корпусу та плетений кабель живлення. Після налаштування через iPhone або iPad Siri, за заявою компанії, зможе використовувати загальні знання та персональний контекст користувача.

Оновлена Apple TV 4K має надійти у продаж 13 листопада за ціною від $299. Пристрій отримає процесор A19, який, за словами Apple, допомагатиме забезпечувати якість 4К-відео, а також пульт Siri Remote. Компанія заявила, що потужніша Siri та вбудовані мікрофони дадуть змогу керувати голосом переглядом фільмів, серіалів, іграми й тренуваннями.

Провідна аналітикиня Counterpoint Аншіка Джейн вважає, що пристрій із дисплеєм може стати центральним інтерфейсом для керування продуктами розумного дому, доступу до контенту й сервісів та взаємодії з можливостями ШІ Apple. Водночас вона прогнозує лише невелике зростання постачань HomePod рік до року через насичення ринку та довші цикли заміни пристроїв.

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