Apple представила перший MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном — The Verge

Apple представила новий MacBook Pro із сенсорним OLED-дисплеєм. Ноутбук буде доступний у 14-дюймовій та 16-дюймовій версіях, а продажі мають розпочатися 6 листопада. Початкова ціна 14-дюймової моделі становитиме 2899 доларів, 16-дюймової — 3399 доларів.

Сенсорний OLED-дисплей

Як повідомляє The Verge, Apple називає новий екран ProLED XDR. Це тандемний OLED-дисплей із яскравістю до 2000 нітів, частотою оновлення 120 Гц і заявленим коефіцієнтом контрастності 10 000 000:1.

Нові моделі оснащені чипами M5 Pro або M5 Max. Вага 14-дюймового ноутбука становить 3 фунти, а 16-дюймового — 4 фунти. На екрані також є елемент Dynamic Island, у якому можуть відображатися, зокрема, Live Activities, подібно до iPhone. На кришку пристрою повернули світний логотип Apple.

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Попередня позиція Apple

Раніше Apple тривалий час не підтримувала ідею сенсорних ноутбуків. У 2010 році Стів Джобс назвав такі пристрої «ергономічно жахливими». У 2012 році тодішній генеральний директор Apple Тім Кук, відповідаючи на запитання про можливе зближення планшетів і ноутбуків, порівняв це з поєднанням тостера та холодильника.

Компанія вже експериментувала зі способом керування MacBook Pro: у 2016 році вона замінила функціональні клавіші сенсорною панеллю Touch Bar. У редизайні MacBook Pro 2021 року Apple повернула фізичні клавіші, а у 2023 році остаточно відмовилася від Touch Bar. Презентація нового ноутбука відбулася в межах тижня анонсів Apple, до яких також увійшли iPad Mini з OLED-дисплеєм та iMac на чипах M6.

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