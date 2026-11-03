Apple відкрила Siri AI для сторонніх застосунків — The Verge

Apple у межах оновлення iOS 27.3, що почало поширюватися у вівторок у форматі Developer Preview, дозволила розробникам інтегрувати нові можливості Siri AI у сторонні застосунки. Голосовий асистент зможе виконувати дії в ширшому колі програм, використовуючи персональний контекст користувача, запити природною мовою та інформацію з екрана.

Нові можливості для розробників

Як повідомляє The Verge, у документації для розробників Apple зазначає, що інтеграція доступна для всіх застосунків. Оновлення також додає функцію «навичок застосунків», за допомогою якої сторонні розробники можуть об’єднувати кілька завдань в одну дію.

Користувачам не доведеться називати застосунок у запиті до Siri AI, якщо програма відкрита на екрані, відображає Live Activity або вже обговорюється в розмові з асистентом. Раніше Apple надавала стороннім розробникам доступ лише до обмеженого набору таких функцій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Приклад із замовленням поїздки

Apple навела приклад із сервісом замовлення поїздок: користувач може викликати автомобіль через застосунок, стежити за оновленнями в Live Activity, а потім попросити Siri AI змінити адресу подачі.

Розширені можливості Siri AI Apple також додає до власних застосунків, зокрема Calendar, Files, Finder, Journal, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Preview, Reminders, Safari, Shortcuts і Weather. Серед прикладів дій компанія називає пошук кав’ярні, яку користувач відвідував минулого тижня, або архівування файлів, які не відкривали понад рік.

Читай нас у