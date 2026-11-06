Apple виявилася причетною до прихованих обмежень у клавіатурі iPhone — Reuters

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Apple використовує прихований список приблизно зі 100 тисяч слів і фраз, які клавіатура iPhone не пропонує під час автозаповнення та блокує при введенні тексту свайпом.

Серед них — вислови «диктатор Трамп» і «сонний Джо».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідника Дерика Кауффмана, який виявив цей перелік у системних файлах Apple за допомогою ШІ.

Більшість обмежень стосується лайки, наркотиків, сексу та насильства. Однак до списку також потрапили політичні й суспільно чутливі вислови, зокрема «незалежність Тибету», «Об'єднана Ірландія» та «окуповані території».

В Apple заявили, що користувачі можуть самостійно вводити будь-які слова, а клавіатура налаштована так, щоб уникати пропозицій, які можуть бути недоречними або образливими.

Джерело: Reuters

Apple почне перевіряти на «шкідливий контент» матеріали в iCloud, якими користувачі діляться через налаштування «Будь-хто з посиланням». Зміна набуде чинності з виходом iOS 27.3, а також версій 27.3 для iPadOS, macOS і visionOS.

Apple у межах оновлення iOS 27.3, що почало поширюватися у вівторок у форматі Developer Preview, дозволила розробникам інтегрувати нові можливості Siri AI у сторонні застосунки. Голосовий асистент зможе виконувати дії в ширшому колі програм, використовуючи персональний контекст користувача, запити природною мовою та інформацію з екрана.

Apple визнала затримки з постачанням нового iPhone Duo та повідомила, що поки не може спрогнозувати, коли пропозиція пристрою зрівняється з попитом. Про це під час телефонної конференції за підсумками четвертого кварталу фінансового року заявив операційний директор компанії Сабіх Хан.

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