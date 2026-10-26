Apple визнала проблему з внутрішнім дисплеєм частини iPhone Duo — The Verge

Apple заявила, що знає про проблему, яка впливає на внутрішній дисплей «невеликої кількості» смартфонів iPhone Duo. Власникам пристроїв із цією несправністю компанія рекомендувала звернутися до AppleCare для заміни. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву Apple для Bloomberg і 9to5Mac.

Скарги на тріщини та смуги

Невдовзі після запуску iPhone Duo користувачі почали повідомляти про схожі несправності. За їхніми словами, шарнір пристрою ставав тугішим, а після розкриття смартфона на внутрішньому екрані з’являлася тріщина та яскрава смуга, що простягалася від центру дисплея праворуч.

Один із користувачів в Австралії розповів, що Apple Store замінив його пристрій одразу на місці.

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Версія iFixit

Цими вихідними iFixit опублікував розбирання iPhone Duo та запропонував можливе пояснення появи тріщин. Організація показала, що в місці пошкодження складаний екран може тиснутися об центральну планку конструкції.

The Verge також звернувся до Apple щодо повідомлень про несправності, однак не отримав від компанії відповіді для коментаря, яку можна було б навести.

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