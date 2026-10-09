Apple, за даними Nikkei, скоротила замовлення для iPhone 18 Pro на 15% — Channel NewsAsia

Apple попросила частину постачальників скоротити виробництво компонентів для нещодавно представлених iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Nikkei Asia, у жовтні замовлення на компоненти зменшили щонайменше на 15% порівняно з початковими планами.

Попит і дорожча пам’ять

Nikkei Asia, посилаючись на кількох обізнаних співрозмовників, пише, що від початку вересня Apple обережніше планує обсяги поставок смартфонів. Видання пов’язує це зі слабшим попитом на пристрої на тлі зростання вартості мікросхем пам’яті та підвищення цін на нові моделі.

Reuters не зміг незалежно підтвердити цю інформацію. Apple не надала коментаря на запит агентства, надісланий поза робочими годинами.

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Ціни на нові моделі

Минулого місяця Apple презентувала iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний смартфон Duo. Стартова ціна iPhone 18 Pro становить 1199 доларів США, а iPhone 18 Pro Max — 1299 доларів США. Це на 100 доларів більше, ніж стартові ціни попередніх iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

За даними Nikkei Asia, попит на пристрої був слабшим наприкінці серпня та впродовж жовтня. Водночас видання зазначає, що на нього могла вплинути зміна Apple графіка запуску моделей iPhone.

Технологічні компанії активно закуповують передові виробничі потужності та мікросхеми пам’яті для центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Це спричинило дефіцит і зростання цін, які, як очікується, скоротять ринки персональних комп’ютерів і смартфонів цього року.

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