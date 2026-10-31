Apple запустить Apple Intelligence у Китаї з iOS 27.3 — The Verge

Apple запустить перші функції Apple Intelligence у Китаї разом із бета-версією iOS 27.3, яку компанія планує випустити 4 листопада. Повний реліз iOS 27.3 запланований на грудень, повідомляє The Verge. Про запуск компанія повідомила на китайському сайті для преси, а MacRumors також писав про це.

Які функції стануть доступними

На китайському ринку Apple спершу запропонує ранні інструменти Apple Intelligence: підсумки сповіщень, переклад у реальному часі, інструменти для перефразування та вичитування текстів, Visual Intelligence, а також функцію видалення об’єктів із фотографій.

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Нова версія Siri зі штучним інтелектом у межах цього запуску в Китаї не з’явиться. Apple також заявила, що додасть підтримку чатбота Qwen у деяких сценаріях використання. The Verge порівнює це з інтеграцією ChatGPT від OpenAI в iOS, яку запустили у 2024 році.

Підготовка до запуску

Apple Intelligence отримала схвалення в Китаї у липні. У серпні Reuters повідомляло, що Apple навчала власну велику мовну модель спеціально для китайського ринку.

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