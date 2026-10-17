Apple зобов’язала розробників видаляти сексуальні зображення без згоди — The Verge

Apple оновила правила App Store, зобов’язавши розробників проактивно запобігати появі та видаляти сексуальні зображення, створені без згоди зображених людей. Компанія також чіткіше заборонила застосунки, які після схвалення можуть додавати функції для створення зображень оголених людей за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє The Verge.

Вимоги до розробників

За новими правилами, розробники мають впроваджувати належні механізми захисту від поширення сексуальних зображень без згоди. Застосунок можуть видалити з App Store, якщо його розробник не забезпечить достатніх запобіжників або не усуне порушення після повідомлення від Apple.

Компанія також уточнила правило проти так званих bait-and-switch-застосунків. Воно стосується сервісів, які після проходження перевірки додають або змінюють функції, зокрема впроваджують інструменти для створення зображень оголених людей.

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Попередня критика та обмеження

Зміни відбулися після критики Apple через використання користувачами X інструмента Grok для створення сексуалізованих дипфейків без згоди людей, зокрема неповнолітніх. Apple не видалила X або Grok з App Store, однак повідомила сенаторам, що погрожувала прибрати Grok із магазину.

У червні під час конференції Apple WWDC протестувальники закликали компанію видалити з App Store Grok, X та всі технології для створення подібних зображень. У липні міський прокурор Сан-Франциско наказав Apple видалити 13 таких застосунків, і компанія заявила, що виконала цю вимогу.

Оновлені правила також прямо передбачають видалення з App Store та блокування альтернативного розповсюдження застосунків, які сприяють торгівлі людьми або експлуатації дітей.

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