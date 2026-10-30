Applebee’s усунула вразливість після виявлення пароля в застосунку — TechCrunch

Мережа ресторанів Applebee’s усунула вразливість у своєму Android-застосунку після того, як у його коді виявили жорстко прописаний пароль для доступу до внутрішньої бази даних. Як повідомляє TechCrunch, цей пароль міг дозволити будь-кому отримати доступ до персональної інформації зареєстрованих клієнтів.

Пароль знайшли у коді застосунку

Вразливість виявив британський дослідник кібербезпеки Роберт Віггінс із What Security. Він використав штучний інтелект, щоб знайти облікові дані серед тисяч рядків коду Android-застосунку Applebee’s, який має понад мільйон завантажень у Google Play.

TechCrunch перевірив висновки дослідника: видання завантажило та декомпілювало застосунок і підтвердило наявність пароля в його коді. Журналісти також створили обліковий запис із тестовими даними, після чого Віггінс зміг отримати інформацію цього акаунта з бази компанії.

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Які дані були доступними

У базі містилися імена клієнтів, адреси електронної пошти та інформація про їхню верифікацію, дати народження, номери телефонів і поштові індекси. Також там були відомості про статус ветерана, кількість входів до акаунта, дату його створення та IP-адресу останнього входу, за якою можна приблизно визначити місцезнаходження людини.

За словами Віггінса, пароль потенційно міг дозволити зловмиснику не лише переглядати, а й змінювати дані клієнтів. У Dine Brands, материнській компанії Applebee’s, заявили, що після повідомлення про проблему негайно почали розслідування та наразі не виявили доказів несанкціонованого доступу до бази.

Кількість клієнтів, чиї дані могли бути доступними через вразливість, не встановлена. Станом на минулий рік у програмі лояльності Applebee’s було щонайменше 8,5 мільйона учасників, однак компанія не повідомила, скільки записів могло бути доступно через цю проблему.

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