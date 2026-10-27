Армія США випробовує висотні аеростати для протидії Китаю — Defense News

Армія США розглядає висотні аеростати як платформу для спостереження, ретрансляції зв’язку та застосування безпілотних систем у протистоянні з китайською мережею обмеження доступу та маневру в Тихому океані. Про це під час конференції Асоціації армії США у Вашингтоні заявив командувач 7-ї піхотної дивізії та Багатодоменного командування в Тихому океані генерал-майор Бернард Гаррінгтон, повідомляє Defense News.

За його словами, аеростати можуть нести так звані launched effects — повітряні системи, які запускають із пілотованих або безпілотних платформ для розвідки, зв’язку, ударів та інших завдань. Командування розраховує, що такі засоби дадуть змогу застосовувати дешевші й численніші ударні дрони та боєприпаси, доповнюючи дорожчі ракетні системи.

Платформа для сенсорів і зв’язку

Інтерес до висотних аеростатів зріс через технологічні удосконалення, які потенційно дозволяють їм залишатися в повітрі тижнями або місяцями та краще контролювати маршрут. На висоті понад 60 тисяч футів аеростати можуть нести радари й інші сенсори, спостерігаючи за значними ділянками території суперника з міжнародного повітряного простору.

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Гаррінгтон назвав аеростати частиною системи засобів збору даних у космосі, повітрі, на суходолі та на морі. На його думку, вони можуть доповнювати супутники, які коштують дорожче й не здатні постійно перебувати над однією ділянкою, а також підтримувати збір даних і наведення, якщо космічні засоби буде виведено з ладу.

Експерименти з дронами

Під час навчань Bayonet Quest 26 у Мічигані та на озері Гурон американські військові тестували взаємодію повітряних і морських дронів. Зокрема, офіційне відео навчань показало квадрокоптер, запущений із надводного безпілотника, та безпілотник літакового типу, прикріплений до аеростата.

Командування також перевіряло використання штучного інтелекту й великих мовних моделей для обробки даних із сенсорів та формування завдань. Подібні випробування аеростатів і launched effects проводилися під час навчань Valiant Shield на Гуамі та Orient Shield у Японії. Європейське багатодоменне командування армії США за останній рік здійснило десятки запусків аеростатів для перевірки логістики, сенсорів і засобів зв’язку.

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