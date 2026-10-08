Asos підтвердила витік даних клієнтів — TechCrunch

Британський онлайн-ритейлер одягу Asos підтвердила витік персональних даних клієнтів після того, як хакери скористалися застосунком компанії для надсилання несанкціонованого сповіщення. Як повідомляє TechCrunch, у ньому зловмисники заявили, що отримали повний доступ до даних Asos, розміщених на Snowflake, і погрожували оприлюднити їх.

Які дані скомпрометовано

У повідомленні для Лондонської фондової біржі Asos зазначила, що зловмисники проникли на сторонню платформу, яка містила дані для комунікації компанії з клієнтами. Ритейлер підтвердив викрадення імен і контактної інформації.

За даними BBC News, про які пише TechCrunch, серед скомпрометованих відомостей могли бути домашні адреси, номери телефонів, електронні адреси та нотатки у профілях клієнтів, зокрема дані про пошукові запити на сайті.

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Заяви хакерів і Snowflake

Хакери називають себе Xuanye Group, однак не повідомляли, яким обсягом даних нібито володіють. Згідно з інформацією на сайті Asos, компанія має 17 мільйонів клієнтів.

Як повідомляє Bleeping Computer, зловмисники могли отримати облікові дані, видавши себе за довірену особу. У Snowflake заявили, що системи компанії не зазнали зламу. Також невідомо, чи був обліковий запис Asos у Snowflake захищений багатофакторною автентифікацією та як хакери отримали доступ до системи push-сповіщень у застосунку.

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