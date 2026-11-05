Астронавти встановлять останню сонячну батарею на МКС — Space.com

Астронавт NASA Аніл Менон і астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик 5 листопада мають завершити модернізацію енергосистеми Міжнародної космічної станції. Під час виходу у відкритий космос тривалістю близько семи годин вони планують встановити восьму й останню розгортну сонячну батарею iROSA.

Фінальний етап модернізації

Вихід у відкритий космос запланований на 8:30 за східним часом США, або 13:30 за Гринвічем. За Space.com, трансляція NASA мала розпочатися о 12:00 за Гринвічем.

Встановлення останньої панелі має завершити оновлення енергетичних потужностей МКС, яке почалося в червні 2021 року. За даними NASA, воно має збільшити потужність виробництва електроенергії станції зі 160 до приблизно 215 кіловатів — орієнтовно на 30%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Другий вихід за тиждень

Для Менона і Кутрика це буде другий вихід у відкритий космос упродовж тижня. Під час попереднього виходу 29 жовтня вони встановили сьому батарею iROSA. Та операція стала 100-м американським виходом у відкритий космос із МКС, а також першим виходом для канадського астронавта з 2019 року.

Нині Менон і Кутрик перебувають на МКС разом з астронавтами NASA Люком Ділейні та Джессікою Воткінс, а також космонавтами Петром Дубровим, Анною Кікіною та Сергієм Тетерятніковим.

Читай нас у