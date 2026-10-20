Астрономи виявили білого карлика, який мав би виглядати зеленим — ScienceDaily

Астрономи Університету Ворика виявили білого карлика WD J1330+6435, який, за їхніми розрахунками, мав би виглядати зеленим для людського ока. На думку команди, це перший відомий приклад зорі з таким кольором у Чумацькому Шляху, повідомляє ScienceDaily.

Білі карлики — надщільні залишки зір, подібних до Сонця. Зазвичай колір зір пов'язують передусім із температурою: холодніші виглядають помаранчевими, а найгарячіші — блакитними. Однак дослідники з’ясували, що атмосфери білих карликів можуть формувати також рожеві, фіолетові, жовті та блакитно-зелені відтінки.

Що змінює колір білих карликів

У найхолодніших білих карликах густина речовини в атмосфері може сягати приблизно 1 грама на кубічний сантиметр — це співставно з густиною води та в мільйони разів більше, ніж у видимому шарі Сонця. За таких умов домішки вуглецю, кальцію та натрію взаємодіють із гелієвою плазмою й поглинають ширший діапазон довжин хвиль світла.

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WD J1330+6435 має температуру близько 4 тисяч градусів Цельсія. У його атмосферу потрапили кальцій, літій і натрій із кам'янистих уламків колишньої планетної системи. За оцінкою науковців, натрій поглинає помаранчеву частину спектра, тому зоря мала б набути жовтувато-зеленого відтінку.

Спектри та незвичайні відтінки

Оскільки жоден білий карлик не розташований достатньо близько, щоб його колір можна було безпосередньо розрізнити оком, команда аналізувала спектри зоряного світла та застосувала модель людського кольорового зору. Білі карлики з великою кількістю вуглецю часто виглядають рожевими або фіолетовими, а об'єкти, що накопичили речовину зруйнованих астероїдів і комет, можуть мати жовтий колір. У холодних атмосферах із воднем і гелієм можливий блакитно-зелений відтінок.

Дослідники також вивчили вибірку зі 151 білого карлика в межах 20 парсеків, або близько 65 світлових років, від Землі. П'ять із них мали незвичне забарвлення: два були жовтими, ще три — рожевими. За цією вибіркою автори оцінили, що нетиповий колір може мати приблизно один із 30 білих карликів. Медіанна колірна температура решти об'єктів становила близько 6800 кельвінів, тобто типовий білий карлик усе ж виглядає білим.

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