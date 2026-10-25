Астрономи виявили можливий екзосупутник біля коричневого карлика — ScienceDaily

Астрономи виявили в зоряній системі CD-35 2722 ознаки масивного об’єкта, який обертається навколо коричневого карлика. Якщо подальші спостереження підтвердять його природу, це може бути перший підтверджений природний супутник за межами Сонячної системи, повідомляє ScienceDaily.

Незвична система

У центрі відносно молодої системи розташована зоря CD-35 2722, маса якої становить приблизно половину маси Сонця. Навколо неї обертається коричневий карлик — об’єкт, масивніший за планети, але недостатньо масивний для підтримання термоядерного синтезу водню, характерного для зір.

Своєю чергою навколо цього коричневого карлика рухається нововиявлений об’єкт. Його маса щонайменше дорівнює масі Юпітера, тоді як маса коричневого карлика щонайменше у 30 разів більша за масу Юпітера. Дослідники називають об’єкт екзосупутником, хоча за масою його також можна було б віднести до планет за деякими класифікаціями.

Як виявили об’єкт

Команда під керівництвом Кевіна Хоя, студента Європейської південної обсерваторії, використала прилад CRIRES+ на Дуже великому телескопі ESO. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

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Астрономи застосували метод радіальних швидкостей і вимірювали незначні зміни руху коричневого карлика. Гравітація другого тіла змушує більший об’єкт рухатися навколо спільного центра мас, що проявляється як коливання його швидкості. За словами дослідників, вимірювання дають вагомі підстави припускати наявність масивного супутника.

Потрібне підтвердження

Попри відкриття понад 6 тисяч екзопланет, астрономи досі не мали підтвердженого виявлення супутника поза межами Сонячної системи. Раніше у 2026 році інша група дослідників повідомляла про можливі ознаки супутника в системі HD 206893, однак тоді остаточно підтвердити його існування також не вдалося.

Науковці зазначають, що майбутні спостереження мають допомогти з’ясувати природу об’єкта в CD-35 2722. Очікується, що Європейський надзвичайно великий телескоп із дзеркалом діаметром 39 метрів дозволить шукати менші екзосупутники, недоступні для нинішніх інструментів.

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