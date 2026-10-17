Астрономи виявили поріг 2% для відкладених джетів чорних дір — ScienceDaily

Астрономи встановили, що надмасивні чорні діри можуть запускати відкладені джети речовини тоді, коли темп поглинання ними матерії знижується приблизно до 2% межі Еддінгтона. Такий самий відносний поріг раніше пов’язували з утворенням джетів у значно менших чорних дірах Чумацького Шляху, повідомляє ScienceDaily. Результати дослідження опублікували в Nature Astronomy.

Роботу очолила астрофізикиня Адель Гудвін із Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень Університету Кертіна разом із Ендрю Маммері з Інституту перспективних досліджень у Принстоні. Науковці вивчали, чому після руйнування зорі надмасивною чорною дірою радіоджет іноді виникає майже відразу, а іноді — лише через місяці або роки.

Дані про руйнування зір

Дослідники проаналізували 20 подій припливного руйнування — явищ, під час яких зоря проходить надто близько до надмасивної чорної діри та розривається її гравітацією. Частина зоряних уламків падає до чорної діри, тимчасово збільшуючи темп її живлення.

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Для десяти таких подій були доступні дані, які дали змогу надійно оцінити швидкість поглинання речовини та час появи радіовикидів. Спостереження проводили у видимому, ультрафіолетовому, рентгенівському та радіодіапазонах, використовуючи телескопи в Австралії, США, Індії, Південній Африці та космосі.

Два етапи утворення джетів

Спостереження вказали на два періоди, коли чорні діри здатні утворювати джети. Перший настає на ранній стадії, коли чорна діра поглинає речовину з винятково високою швидкістю. Другий може відбуватися через сотні або тисячі днів після руйнування зорі.

Саме в цій пізній фазі джети з’являлися за падіння темпу живлення приблизно до 2% межі Еддінгтона — теоретичного показника, за якого тиск випромінювання зрівноважує гравітаційне притягання. За оцінкою дослідників, це співвідношення може допомогти планувати спостереження радіотелескопами та точніше визначати час, коли варто шукати відкладені викиди.

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