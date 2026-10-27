Австралійка заявила, що ШІ-окуляри можуть замінити їй собаку-поводиря — ABC News Australia

У австралійському Баллараті жінка з порушенням зору Гайді Біґґін заявила, що розумні окуляри зі штучним інтелектом допомогли їй самостійніше виконувати повсякденні справи та робити покупки. За її словами, після приблизно шести місяців користування пристроєм вона може більше не брати собаку-поводиря.

Біґґін юридично визнана незрячою вже 16 років. Раніше для щоденних справ, зокрема переходу дороги та купівлі продуктів, їй була потрібна допомога собаки-поводиря. Нинішнім собакою-поводирем вона користується близько чотирьох років.

Окуляри описують простір

Як повідомляє ABC News Australia, Біґґін використовує голосові команди, щоб запитувати окуляри, у якому відділі магазину вона перебуває. Пристрій передає їй у навушник інформацію про простір довкола — зокрема про розташування каси, входу та відділів магазину.

Жінка розповіла, що завдяки окулярам почувається менш помітною в громадських місцях. Вона виховує трьох дітей і планувала самостійно купити сині футболки для своїх дев’ятирічних близнюків перед їхніми шкільними легкоатлетичними змаганнями.

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Звинувачення у зйомці та шкільні обмеження

Водночас користування окулярами має труднощі. Біґґін сказала, що щонайменше тричі на тиждень незнайомці звинувачують її у зйомці, оскільки під час використання пристрою на ньому загоряється індикатор. За її словами, люди автоматично припускають, що вона їх записує.

Вона також висловила занепокоєння через заплановану заборону на розумні окуляри у школах штату Вікторія, яка має набути чинності з першого навчального триместру наступного року. Біґґін працює фахівчинею з інклюзії у школах і зазначила, що порядок отримання винятків для таких пристроїв досі неясний.

Координаторка партнерств Guide Dogs Victoria Ерін Ґудгарт, яка також має порушення зору та користувалася і собаками-поводирями, і розумними окулярами, наголосила, що окуляри наразі не можуть замінити основні засоби мобільності — білу тростину або собаку-поводиря. У Вікторії підготовка одного собаки-поводиря триває майже два роки й коштує понад 50 тисяч австралійських доларів, а очікування на такого собаку може тривати від трьох місяців до майже двох років.

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