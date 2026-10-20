AWS представила TorchNeuron для перенесення ШІ-застосунків на Trainium — TechCrunch

Amazon Web Services представила інструмент TorchNeuron, призначений для запуску ШІ-застосунків на власних чипах Trainium. За даними TechCrunch, розробники зможуть запускати на Trainium застосунки, написані з використанням PyTorch, змінивши один рядок конфігурації — без переписування програмного коду.

TorchNeuron адаптований до PyTorch — відкритого набору інструментів для створення, навчання та запуску моделей штучного інтелекту. Amazon стверджує, що близько 85% ШІ-застосунків написані з використанням PyTorch. Спочатку цей фреймворк розробила Facebook, а з 2022 року він є частиною Linux Foundation.

Конкуренція з Nvidia

AWS заявила, що прагне зменшити залежність розробників PyTorch від обладнання Nvidia. Nvidia роками забезпечувала тісну сумісність свого програмного забезпечення CUDA з PyTorch, унаслідок чого її обладнання стало стандартним вибором для багатьох ШІ-застосунків.

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Користувачі PyTorch уже можуть переносити застосунки на графічні процесори AMD або чипи Apple, змінивши конфігурацію. Водночас AWS стверджує, що Trainium пропонує не лише сумісність із PyTorch, а й доступ до всієї хмарної інфраструктури Amazon. Компанія протиставляє цей підхід спеціалізованим хмарним провайдерам, які здебільшого використовують обладнання Nvidia.

Навчання та інференс

Віцепрезидент із технологічного програмного забезпечення AWS Annapurna Labs Колін Брейс заявив, що Trainium може використовуватися як для навчання моделей, так і для інференсу, тобто застосування готової моделі для виконання завдань. За його словами, це може поліпшити економіку повного циклу роботи зі ШІ.

Брейс також повідомив, що сервіс Deepgram після переходу на Trainium із нативною підтримкою PyTorch обробляє на 70% більше аудіо за кожен витрачений долар за збереження виробничого рівня точності. AWS заявила, що працює над внесенням змін до основного проєкту PyTorch, щоб зменшити прив'язку фреймворку до конкретних чипів і зробити його більш незалежним від апаратного забезпечення.

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