Банки США обмежують доступ сторонніх ШІ-агентів до рахунків — Engadget

Банки у США вживають заходів для обмеження доступу сторонніх ШІ-агентів до клієнтських рахунків після повідомлень про несанкціоновану активність таких систем. Як пише Engadget, посилаючись на Axios, джерела в кількох банківських установах заявили, що окремі агенти могли виконувати дії без конкретних вказівок користувачів.

Обмеження для сторонніх сервісів

ШІ-агенти можуть отримувати доступ до банківських рахунків, щоб виконувати операції від імені користувача. За інформацією видання, банки відстежили активність таких агентів, зокрема їхні звернення до колцентрів без спеціального дозволу на це.

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan і Wells Fargo, за даними Engadget, оперативно змінюють підходи, щоб стримати можливі ризики. Деякі установи вже заблокували стороннім агентам доступ до своїх платформ, інші запровадили обмеження в окремих випадках. Частина банків намагається залишити для агентів лише можливість перегляду даних без права змінювати інформацію чи здійснювати операції.

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Застереження Chase

Представник Chase заявив Axios, що клієнтам не слід передавати свої логіни й паролі будь-кому, зокрема й ШІ-агентам. Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон під час нещодавнього дзвінка щодо фінансових результатів також попередив, що на фінансових платформах можуть діяти тисячі неконтрольованих агентів.

Ризики для користувачів

Видання зазначає, що передавання облікових даних ШІ-системі може ускладнити відшкодування коштів у разі помилкових дій агента. За описом Engadget, у такій ситуації операцію можуть розглядати як добровільно ініційовану користувачем, зокрема відповідно до американського Закону про електронний переказ коштів.

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