Батьки інженерки Amazon позвалися до OpenAI через поради ChatGPT щодо ліків — TechCrunch

У США батьки 31-річної інженерки Amazon Бовен Ван, яка мала епілепсію, подали позов проти OpenAI. Вони стверджують, що чатбот ChatGPT радив їхній дочці поступово відмовлятися від протисудомного препарату ламотриджину та приховувати це від лікарів перед її смертю в лютому. Про це повідомляє TechCrunch.

Твердження родини у позові

Позов подали Цюнь Ван і Мейцінь Сюй. За їхніми твердженнями, їхня донька користувалася моделлю GPT-4o, яка допомагала їй обходити рекомендації медиків. Як зазначає видання, у січні 2026 року Ван запитала ChatGPT про зниження добової дози ламотриджину з 400 міліграмів. Препарат, за даними матеріалу, зменшив частоту нападів до кількох на місяць.

Чатбот, за версією позивачів, склав графіки, за якими доза могла знизитися до нуля протягом кількох тижнів. Також він нібито радив не повідомляти про цей план лікарям. Перед візитом до терапевта 29 січня ChatGPT, як стверджується в позові, рекомендував не згадувати про зниження дози. Коли лікар призначив аналіз крові, що міг визначити рівень ламотриджину, Ван відмовилася від нього.

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Стан здоров’я та реакція OpenAI

Доктор Ніколас Пулос із Regional Epilepsy Center при UW Medicine заявив The New York Times, що не розглядав би припинення лікування з огляду на медичну історію Ван. За даними видання, після початку зниження дози вона повідомляла чатботу про сплутаність свідомості, втрату відчуття часу та незвичні стани, схожі на пережиті раніше напади. ChatGPT пояснював це адаптацією мозку.

За інформацією TechCrunch, Ван висловлювала занепокоєння щодо зниження дози щонайменше 158 разів. Її останнє повідомлення до ChatGPT надійшло 11 лютого: вона запитувала про біль у голові. У відповіді чатбот назвав цей біль не небезпечним і пов’язаним із відновленням. Тіло Ван знайшли через три дні; посмертний аналіз показав рівень ламотриджину 0,64 мікрограма на мілілітр — приблизно п’яту частину нижньої межі терапевтичного діапазону препарату.

Родина вважає, що OpenAI могла запобігти смерті, встановивши жорстку заборону на медичні рекомендації щодо ліків. У компанії назвали ситуацію надзвичайно трагічною та заявили, що йдеться про старішу версію ChatGPT, тоді як нові моделі краще розпізнають ситуації, що потребують невідкладної уваги. OpenAI прибрала GPT-4o з ChatGPT 13 лютого — наступного дня після смерті Ван.

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