Bethesda назвала шосту гру The Elder Scrolls VI Sentinel — The Verge

Bethesda офіційно підтвердила назву наступної гри серії — The Elder Scrolls VI Sentinel. Її оголосили у відео тривалістю менш ніж 10 хвилин, присвяченому 40-річчю Bethesda Game Studios, повідомляє The Verge.

Оголошення після восьми років очікування

Про існування шостої частини The Elder Scrolls Bethesda вперше повідомила понад вісім років тому. Керівник студії Тодд Говард під час нового оголошення назвав цей момент вдалим для того, щоб розкрити назву гри.

Водночас Bethesda не повідомила інших подробиць про The Elder Scrolls VI Sentinel. Зокрема, компанія не уточнила деталі розробки чи доступності гри на платформах, навколо якої раніше точилися дискусії щодо можливої ексклюзивності.

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Події розгортатимуться у Гаммерфеллі

За даними видання, дія Sentinel відбуватиметься у провінції Гаммерфелл зі всесвіту The Elder Scrolls. Ця локація вже з'являлася в іграх The Elder Scrolls Adventures: Redguard та The Elder Scrolls Online.

Також Sentinel має стати першою грою, присвяченою історії Elder Scrolls, і розкрити таємниці давніх артефактів цього всесвіту. Оголошення назви відбулося в період, коли минає 15 років від виходу The Elder Scrolls V: Skyrim.

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