Біля білого карлика знайшли два можливі вцілілі планетезималі — Space.com

Астрономи виявили біля білого карлика J1328−1450, розташованого приблизно за 1600 світлових років від Землі, два можливі планетезималі — тіла, що, ймовірно, пережили перетворення своєї зорі. Один із них за розмірами може не перевищувати звичайний астероїд Сонячної системи, а інший, за оцінкою дослідників, може бути більшим за Місяць, але меншим за карликову планету Плутон, повідомляє Space.com.

Подвійний диск уламків

На можливі вцілілі тіла вказав чіткий проміжок у речовині, що оточує білий карлик. Спостереження засвідчили наявність внутрішнього та зовнішнього кілець уламків, розділених значною порожниною. Дослідники зазначили, що раніше відомі уламкові диски біля білих карликів мали вигляд одного плаского диска, який обертається, а не подвійної структури.

Керівник дослідження, астроном Університету Трієста Нікола Джентіле Фузілло, назвав систему першим прикладом складної системи з подвійним уламковим диском і потенційно двома планетезималями, що вижили. Команда припускає, що така структура є ознакою того, що ці тіла не були повністю випаровані під час фази червоного гіганта їхньої зорі.

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Склад зруйнованих тіл

За допомогою Дуже великого телескопа VLT астрономи виявили в диску кальцій, кисень, магній і залізо. Науковці вважають, що це свідчить про склад зруйнованих тіл, подібний до складу кам’янистих планет внутрішньої частини Сонячної системи.

Хімічний склад зовнішньої та внутрішньої частин системи відрізнявся. За оцінкою команди, це означає, що щонайменше дві з поглинутих планет мали дуже різний склад. Дослідження також може показувати, яким у майбутньому може стати планетарна система на кшталт Сонячної.

Білі карлики утворюються, коли зорі приблизно сонячної маси вичерпують водень у ядрах і більше не можуть підтримувати термоядерний синтез водню в гелій. Приблизно через 5 млрд років Сонце має перейти у фазу червоного гіганта й розширитися, поглинувши внутрішні планети, зокрема Землю. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

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