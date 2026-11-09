Біля станції Академік Вернадський зафіксували рідкісне атмосферне явище: небо переливалося всіма кольорами

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Українські полярники, які працюють на антарктичній станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез, зафіксували рідкісне атмосферне явище – іризацію перистих хмар. На небі воно має вигляд нерівної різнокольорової плями, що нагадує величезну мильну бульбашку.

За поясненням науковців, іризація виникає внаслідок взаємодії світла з дрібними частинками. Сонячні промені огинають перешкоди – цей процес називається дифракцією. Після цього світлові хвилі накладаються одна на одну, спричиняючи інтерференцію. Саме завдяки цьому з'являються різнокольорові переливи на хмарах.

У перистих хмарах перешкодами для світла стають крихітні кристали льоду, з яких вони переважно складаються.

Перисті хмари належать до верхнього ярусу. У полярних широтах вони формуються на висоті 4–6 кілометрів, де температура може опускатися до -20°C і нижче. Через легку структуру та напівпрозорість таких хмар на них особливо добре помітна гра кольорів.

Зовнішній вигляд іризації залежить від розміру, форми та розташування кристалів льоду. Її характерною особливістю є нерівномірне розміщення кольорів, які повторюють контури хмари.

Саме цим явище відрізняється від інших атмосферних оптичних ефектів – вінця та гало, пояснюють фахівці.

На відміну від іризації, вінець і гало мають форму чітких кіл, розташованих симетрично навколо джерела світла. Їхній радіус може відрізнятися, однак форма залишається впорядкованою. Натомість під час іризації розташування кольорових переливів безпосередньо залежить від обрисів хмари.

У Національному антарктичному науковому центрі також звернули увагу, що іризацію частіше можна побачити на хмарах нижнього та середнього ярусів, проте лише на їхніх краях.

«До речі, це явище частіше можна спостерігати на хмарах нижнього та середнього ярусів, однак лише на їхніх краях. Це пов'язано з тим, що такі хмари – непрозорі, але водночас мають прозорі краї», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Раніше біля антарктичної станції «Академік Вернадський» температура повітря піднялася до +11,1°C. Це найвищий жовтневий показник за весь період спостережень. Попередній рекорд становив +7,9°C і був зафіксований у 1968 році.

Нагадаємо, біля станції Академік Вернадський створили заповідну зону в Антарктиці.

Українські науковці на антарктичній станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне червоне полярне сяйво разом із двома сусідніми галактиками — Великою та Малою Магеллановими Хмарами. Світлини зробив полярник Сергій Якущенко на острові Галіндез у Західній Антарктиці.

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