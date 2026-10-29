Білл Гейтс назвав професії, які залишатимуться затребуваними попри розвиток штучного інтелекту

0:00 / 0:00

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав чотири професійні сфери, які, на його думку, зберігатимуть попит навіть за активного впровадження штучного інтелекту. До переліку увійшли програмування, біологія, енергетика та професійний спорт.

Штучний інтелект дедалі активніше впливає на ринок праці, змінюючи процеси найму та підходи компаній до організації роботи. Водночас окремі професії буде складніше повністю автоматизувати, вважає Білл Гейтс.

Серед напрямків, які залишатимуться актуальними в умовах розвитку ШІ, підприємець виділив чотири сфери.

Програмування. Попри появу інструментів штучного інтелекту, здатних писати код, програмісти й надалі будуть потрібні для створення, розвитку та вдосконалення складних технологічних систем.

Біологія. Фахівці цієї галузі зможуть використовувати можливості ШІ для наукових досліджень і пошуку нових рішень.

Енергетика. Спеціалісти енергетичного сектору відіграватимуть важливу роль у підтримці роботи, розвитку та модернізації енергетичної інфраструктури.

Професійний спорт. Ця сфера залежить не лише від результатів, а й від фізичних здібностей спортсменів, їхньої майстерності та емоцій, які змагання викликають у глядачів.

Пояснюючи свою думку під час розмови з телеведучим Джиммі Феллоном, Білл Гейтс звернув увагу на особливості спортивних змагань.

На його думку, глядачам навряд чи буде цікаво спостерігати за тим, як комп’ютери грають у бейсбол. Спортивні події приваблюють аудиторію не лише результатом, а й людськими здібностями, емоціями та непередбачуваністю змагань.

Водночас співзасновник Microsoft не виключає, що в перспективі штучний інтелект зможе виконувати настільки широкий спектр завдань, що для значної частини роботи людська праця може стати необов’язковою.

Таким чином, хоча програмування, біологія, енергетика та професійний спорт, за оцінкою Гейтса, можуть зберегти свою актуальність, розвиток ШІ здатен суттєво змінити ринок праці та роль людини в багатьох професійних сферах.

Про це повідомляє LADbible.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відмовитися від терміна «штучний інтелект» (Artificial Intelligence, AI) на користь назви «суперінтелект» (Super Intelligence, SI).

Міністерство цифрової трансформації України разом із експертною групою розробило рекомендації для науковців стосовно використання генеративного штучного інтелекту в дослідженнях та публікаціях.

Читай нас у