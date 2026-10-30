Binance тимчасово зупинила введення та виведення коштів — The National

Криптовалютна біржа Binance тимчасово призупинила всі операції з внесення та виведення коштів через розслідування можливого інциденту безпеки. Компанія заявила, що проводить перевірки та працює над розв’язанням проблеми.

Перевірка безпеки

Як повідомляє The National, команда Binance працює цілодобово та співпрацює з правоохоронними органами. У повідомленнях компанія також зазначила, що залучає емітентів і фірми, які спеціалізуються на аналітиці блокчейну.

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Binance заявила, що покриє всі збитки. Згодом біржа повідомила, що підтверджена загальна сума заморожених активів становить близько 3 млрд доларів. У закріпленому дописі в X компанія запевнила, що кошти користувачів перебувають у цілковитій безпеці.

Попередження для користувачів

Компанія закликала клієнтів бути обережними через можливе шахрайство та не довіряти неофіційним посиланням, повідомленням або запитам щодо даних облікових записів. Binance також пообіцяла згодом оприлюднити повний звіт про інцидент. Торгівлю, за її словами, відновлять після розв’язання проблеми безпеки.

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