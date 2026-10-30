Binance заявила, що злам торкнувся активів на $6,3 млрд — France 24

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що порушення безпеки торкнулося активів орієнтовно на 6,3 млрд доларів. Як повідомляє France 24, компанія разом із партнерами виявила близько 3 млрд доларів активів, пов’язаних з інцидентом. Інформації про статус решти приблизно 3,3 млрд доларів Binance не надала.

Попередня версія Binance

За попередніми результатами розслідування Binance, порушення безпеки могло початися зі зламу ноутбука одного з інженерів. За версією компанії, це дозволило зловмиснику отримати доступ до однієї з її систем і здійснити несанкціоновані виведення коштів.

Співзасновниця Binance Ї Хе заявила, що компанія покриє всі втрати від зламу. Біржа також повідомила, що кошти користувачів залишаються в безпеці, однак як запобіжний захід тимчасово призупинила всі депозити та виведення коштів. Команди безпеки перевіряють інфраструктуру гаманців і відстежують активи, яких торкнувся інцидент, за підтримки правоохоронних органів і галузевих партнерів.

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Реакція ринку та замороження активів

Після повідомлень про інцидент на ранніх торгах в Азії біткоїн знизився більш ніж на 3% — до шеститижневого мінімуму в 76 368 доларів. Ether також втратив понад 3% і опустився до двомісячного мінімуму в 2 178 доларів. Токен BNB за добу подешевшав на 5% — до 709,70 долара, за даними CoinGecko.

Емітент стейблкоїнів Tether повідомив про замороження майже 1,57 млрд доларів активів, пов’язаних з інцидентом, а Circle — понад 800 млн доларів. За словами Ї Хе, Ripple заморозила приблизно 200 млн доларів. Аналітична компанія Chainalysis та інші представники галузі припустили, що інцидент може виявитися найбільшим викраденням криптоактивів в історії.

Binance має 335 млн зареєстрованих користувачів у світі, а обсяг активів під її зберіганням, за річним звітом за 2025 рік, становив близько 162,8 млрд доларів. Окрема криптобіржа Binance.US заявила, що інцидент її не зачепив. Coinbase також повідомила, що не постраждала та стежить за ситуацією.

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