Біологи ідентифікували 57 нових видів у каньйоні Мар-дель-Плата — ScienceAlert

Міжнародна група біологів ідентифікувала 57 нових для науки видів та п’ять нових родів організмів, зібраних під час глибоководної експедиції в каньйоні Мар-дель-Плата біля узбережжя Аргентини. Зразки вивчали учасники таксономічного семінару в університеті Maimónides у Буенос-Айресі. Про це повідомляє ScienceAlert.

Дослідження каньйону

Експедиція Інституту океану Шмідта відбулася у серпні 2025 року на науково-дослідному судні Falkor (too). Для збору зразків використовували дистанційно керований підводний апарат SuBastian. Більшість організмів зібрали в каньйоні Мар-дель-Плата — одному з найбільших глибоководних розломів Аргентини, який у найглибшій точці сягає понад 3 500 метрів нижче поверхні океану.

У цьому районі тепла солона Бразильська течія стикається з холодною, багатою на поживні речовини Мальвінською течією. Експедиція була частиною ініціативи Ocean Census, що документує морське життя до можливого впливу на нього зміни клімату та глибоководного видобутку корисних копалин.

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Саме під час цієї експедиції у прямій трансляції показали морську зірку, яку порівнювали з персонажем Патріком Старом із мультсеріалу «Губка Боб». Водночас головним результатом стали таксономічні дослідження зібраних зразків.

Нові види

Серед нових видів — 22 голкошкірих, зокрема голотурії та морські лілії, 20 видів веслоногих ракоподібних, 14 кишковопорожнинних, включно з восьмипроменевими коралами, морськими перами та кам’янистими коралами. Також науковці ідентифікували один новий вид молюска — лопатоногого молюска.

Деякі корали, голотурії та ракоподібні також представили нові роди. Одну з голотурій роду Peniagone прозвали «Локі» через рогоподібні вирости, що нагадують головний убір скандинавського бога. Під час семінару фахівці дослідили близько 10% зібраних зразків веслоногих ракоподібних — усі вони належали до раніше неописаних видів. Це дало 20 нових видів і один новий рід у цій групі.

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