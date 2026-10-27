Bloomberg: Intel придбає Classiq приблизно за $2,3 млрд — Channel NewsAsia

Американська компанія Intel домовилася придбати ізраїльського розробника програмного забезпечення для квантових обчислень Classiq. Як повідомляє Channel NewsAsia, Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією людей оцінило угоду приблизно у 2,3 млрд доларів.

Вартість не розкрили

Intel оголосила про угоду в понеділок, але її фінансових умов не оприлюднила. Classiq не надала Reuters коментаря щодо суми, названої Bloomberg, а Intel відмовилася коментувати цю інформацію. Reuters також не зміг незалежно перевірити повідомлення про вартість придбання.

Програмне забезпечення для квантових систем

Classiq розробляє програмне забезпечення, яке спрощує написання програм для квантових комп’ютерів. Стартап залучив понад 200 млн доларів інвестицій.

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Угода може дозволити Intel пропонувати обладнання та програмне забезпечення для роботи квантових систем і стати постачальником повного комплексу таких рішень. До лінійки компанії, яка вже містить центральні та графічні процесори, також мають додатися квантові процесори.

Intel заявила, що після закриття угоди планує зберегти сумісність програмного забезпечення Classiq з обладнанням інших компаній. Угода потребує регуляторних погоджень; її завершення очікують у першій половині 2027 року.

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