Blue Origin планує здійснювати 150 запусків New Glenn на рік із Флориди — Ars Technica

Компанія Blue Origin оголосила про розширення космічної інфраструктури у штаті Флорида, США, щоб у перспективі здійснювати до 150 запусків важких ракет New Glenn на рік. Про це повідомляє Ars Technica.

Blue Origin планує збудувати ще два стартові майданчики для New Glenn на додаток до двох комплексів, які вже споруджують на мисі Канаверал. Компанія також інвестує в новий виробничий об’єкт, що має випускати до 150 других ступенів для більшої модифікації ракети.

Посадкові судна та вантажі

Крім стартових комплексів, Blue Origin має намір придбати два додаткові посадкові судна для перехоплення та повернення першого ступеня New Glenn. Наразі компанія має одне таке судно — Jacklyn.

Також Blue Origin разом із Космічними силами США планує створити центр інтеграції корисних вантажів із чотирма відсіками. Він має дозволити одночасно готувати кілька місій. Старший віцепрезидент Blue Origin з операційної діяльності Іан Річардсон заявив, що інфраструктура розрахована на кілька польотів на тиждень до кінця десятиліття.

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Відновлення комплексу LC-36A

За даними Blue Origin, компанія вже інвестувала у Флориді близько 3 млрд доларів у виробничі та пускові потужності, переважно для ракети New Glenn. У штаті працюють понад 5 тисяч співробітників компанії та 500 постачальників, а її виробнича й операційна мережа охоплює понад 20 майданчиків в округах Бревард і Ориндж.

Наприкінці травня проблема з одним із двигунів BE-4 призвела до втрати ракети та стартового комплексу LC-36A на мисі Канаверал. Blue Origin відбудовує цей майданчик, а Ars Technica оцінює, що запуски New Glenn можуть відновитися в перші місяці 2027 року.

Поряд компанія завершує комплекс LC-36B для більшої модифікації New Glenn 9×4. Вона матиме дев’ять двигунів на першому ступені, тоді як менша версія 7×2 має сім двигунів. За даними видання, ракета 9×4 розрахована на виведення до 70 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту.

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